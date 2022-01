Cristina Ferreira apresenta “BB Famosos” com novo visual

Cristina Ferreira apresentou na noite de domingo o “Big Brother Famosos” com um novo visual, que agradou aos milhares de fãs e seguidores.

Cabelo mais curto. Depois de, no sábado, ter-se mostrado junto à praia de cabelo comprido, neste domingo Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores com um novo visual.

“Que bonita!”, exclamou a fadista Gisela João. “Amando o cabelo”, acrescentou Maria Botelho Moniz.

Expressões como “arrasou”, “Deusa” ou “cabelo maravilhoso” foram as mais usadas nas redes sociais da também diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

Este sábado, um dia antes da gala, a apresentadora do “Big Brother Famosos” despediu-se do antigo visual com o habitual passeio pela praia ao fim de semana.