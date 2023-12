Cristina Ferreira aproveita feriado e ruma a capital europeia

De modo a aproveitar o feriado de dia 1 de dezembro e o final de semana prolongado, Cristina Ferreira rumou a Madrid com alguns amigos.

No 1 de dezembro comemora-se a Restauração da Independência. Com o feriado a calhar numa sexta-feira, o final de semana é prolongado. Para aproveitar uns dias a mais de descanso, Cristina Ferreira decidiu passear.

A apresentadora, na companhia de alguns amigos, rumou até uma capital europeia: Madrid. Nas redes sociais, partilhou alguns registos da viagem. Após uma noite de diversão num restaurante da cidade, a diretora de ficção e entretenimento da TVI mostrou-se a passear pelas ruas espanholas.

De relembrar que, recentemente, Cristina Ferreira falou sobre o filho, Tiago, de 15 anos, e a exposição deste. “Eu nunca mostrei o Tiago e é do melhor que há. Ele agora já tem muita noção de quem eu sou, do que é que é a minha vida. Já estive em sítios públicos com ele e não me importei nada. Eu continuo a não mostrá-lo nas minhas redes porque acho que não é preciso, nós é que somos públicos”.