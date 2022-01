Cristina Ferreira aproveita momento de lazer no centro de Lisboa

A apresentadora da SIC partilhou, está sexta-feira, uma fotografia em que surge a aproveitar um momento de descanso.

Depois de uma manhã a apresentar “O Programa de Cristina”, Cristina Ferreira passeou pelo centro da capital portuguesa, um momento que destacou no Instagram com uma imagem captada na Praça do Comércio.

“Vim à cidade”, escreveu a profissional da SIC na legenda da publicação.

Cristina Ferreira aproveitou alguns dias de descanso em Tróia, na passada semana. Recorde-se que João Baião garantiu a transmissão do formato das manhãs da SIC.

