Cristina Ferreira “arrasada” com as críticas ao “Big Brother Famosos”

As emoções têm estado ao rubro com a polémica que envolve o “Big Brother Famosos”, na TVI, e Cristina Ferreira começa a acusar ansiedade, tal como revelou uma amiga da apresentadora.

A última gala do “reality show” ficou marcada pela tensão relativamente à conduta de Bruno de Carvalho e pela queixa apresentada ao Ministério Público pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, devido a comportamentos “ameaçadores” do DJ para com Liliana Almeida. Para agravar a situação, a comunicadora foi ainda confrontada com a notícia da morte da mãe de Jardel.

Apesar das dificuldades, Cristina Ferreira deu seguimento à gala e começou o programa com um comunicado. No entanto, de acordo com a revista “TV Mais”, a diretora de Entretimento e Ficção da TVI está “em baixo” com a situação. “Não foi fácil apresentar a gala e agora tem de enfrentar esta onda de críticas”, revelou uma fonte à publicação.

“Ela estava muito nervosa. Nunca a tinha visto assim porque a Cristina é sempre muito segura”, contou a mesma fonte à publicação, referindo que a apresentadora estava “aborrecida” e que existiu um momento “em que parecia que a voz lhe faltava”.

A fonte adiantou que a diretora “está muito abatida” e “arrasada” porque, segundo a fonte, foi a comunicadora que apostou no “Big Brother Famosos” e que escolheu Bruno de Carvalho como o seu “trunfo” para o formato.