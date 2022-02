Cristina Ferreira demorou um ano para assumir separação

A apresentadora da TVI admitiu, esta quarta-feira, que demorou um ano antes de assumir a separação de António Casinhas.

Numa conversa esta manhã no “Dia de Cristina”, a também diretora de Ficção e Entretenimento da TVI abordou o tema das separações com Fátima Lopes quando declarou: “Eu demorei um ano a dizer. Já estava separada há um ano quando consegui dizer”, afirmou Cristina, a propósito do pai do filho Tiago, António Casinhas.

“Comigo foram pouquinhos meses. Eu e o Luís estávamos tranquilos, Foi uma decisão dos dois e fizemos o comunicado em conjunto e ficou resolvido”, respondeu Fátima Lopes.