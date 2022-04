Cristina Ferreira aumenta suspeitas sobre o… “Camião do Ben”

Cristina Ferreira confirmou que vem aí uma novidade relacionada com um camião da TVI. Agora, resta saber se o condutor será Rúben Vieira, mais conhecido como Ben.

Após ter andando a circular nas redes sociais uma fotografia do “Camião do Ben”, a diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo partilhou no perfil de Instagram mais uma pista.

Desta vez, a também apresentadora publicou um vídeo de um camião preto, com um homem a entrar no lugar do condutor. Nas imagens, não se percebe ao certo de quem se trata, apenas dá para confirmar que tem um estilo desportivo, com as calças pretas e uns ténis.

“É o sonho nas mãos de quem o merece. Está quase a chegar…. e nunca viu igual”, pode ler-se na legenda.

Recorde-se que o assistente de realização e companheiro de Rita Ferro Rodrigues ficou conhecido do público durante “O Programa da Cristina”, da SIC, quando trabalhava como assistente de realização.

Quando Cristina Ferreira se mudou para a TVI, depois de ter estado desde 2018 na SIC, trouxe consigo Rúben Vieira.

