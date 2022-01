Cristina Ferreira: “Bastam-me estes instantes para o equilíbrio que preciso”

Cristina Ferreira desabafou sobre os “instantes” que precisa de estar na praia, junto ao mar, para conseguir manter um equilíbrio na “vida frenética” da televisão.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI sempre que pode vai até à praia ver o mar. A também apresentadora admite que estes “momentos”, na Ericeira, são “importantes” para continuar o seu “caminho”.

“Eu sei que meto muitas fotografias destas no meu feed. Porque estes momentos são os mais importantes do meu caminho”, assumiu a comunicadora que conduz as galas de domingo do “Big Brother Famosos”.

“Basta-me estes instantes para o equilíbrio que preciso nesta vida frenética. E todos devemos encontrar o que nos faz acalmar. Seja o que for”, afirmou Cristina Ferreira na legenda.

Além das publicações que já fez nas redes sociais, em que fala da ligação ao mar, a apresentadora referiu várias vezes em emissões televisões a importância que a zona da Ericeira e da Malveira tem para si.

Recentemente, a diretora foi alvo de vários memes depois de usar um vestido verde florescente na gala do passado domingo, 16 de janeiro, do “reality show” “Big Brother Famosos”.