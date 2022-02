Cristina explica importância de Ben no programa da SIC na quarentena

Cristina Ferreira fez questão de explicar, esta segunda-feira, em direto a importância de Rúben Vieira, mais conhecido como Ben, n’”O Programa da SIC”.

A apresentadora do programa das manhãs do terceiro canal afirmou que só existe uma pessoa que pode fazer o trabalho que o marido de Rita Ferro Rodrigues faz no matutino que é o André.

“Quem faz o trabalho do Ben é o Ben e o nosso André. O André está numa situação um bocadinho mais frágil em termos de saúde, por isso mesmo nós, equipa, decidimos que ele fica em casa”, confessou.

Além de Ben, a comunicadora adiantou que existem mais elementos que são imprescindíveis para a produção do formato televisivo que é líder de audiências no seu horário.

“A Cristiana que está no meu ouvido também não é substituída, o nosso realizador também não, a nossa anotadora também não. Mas são todos controlados”, acrescentou Cristina Ferreira.

