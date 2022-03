Cristina Ferreira veste o biquíni e desfruta do Gerês

Cristina Ferreira aproveitou as temperaturas altas que se fazem sentir em Portugal para vestir o biquíni e dar um mergulho num riacho do Gerês.

A nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI tirou uns dias de férias antes de setembro, altura em que regressa ao quarto canal. Por isso, nos últimos dias, a apresentadora tem estado a descansar e a colocar o bronze em dia.

No perfil de Instagram, a comunicadora publicou uma fotografia em que surge de biquíni no meio das rochas, dentro de água. “35 graus”, escreveu Cristina Ferreira, referindo-se ao calor que se sentia naquele momento.

Cristina Ferreira está de regresso à TVI como diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal e ainda deverá ser acionista e administradora da Media Capital. A apresentadora deixou a SIC dois anos depois de ter chegado à estação de Carnaxide.

Na altura do seu adeus ao terceiro canal, a apresentadora não chegou a despedir-se no pequeno ecrã d’”O Programa da Cristina”. As despedidas públicas aconteceram nas redes sociais.

