Cristina Ferreira celebra aniversário do filho: “Ao amor que me rodeia”

Cristina Ferreira festejou, este sábado, o 14.º aniversário do filho. Tiago completou 14 anos e ganhou um bolo com uma bola de futebol.

Dia de festa em casa da apresentadora da TVI: o filho, Tiago, celebrou, neste sábado, 14 anos e a também diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal mostrou-se emocionada e ofereceu ao menor um bola com uma bola de futebol.

“Aos 14 do meu filho. À vida que me permite vê-lo crescer. Ao amor que me rodeia”, começou por escrever Cristina Ferreira no perfil de Instagram.

“E ao @marcocosta22 que fez o bolo. Um dia feliz”, concluiu a comunicadora.

Pedro Ribeiro, Inês Aires Pereira ou Flávio Furtado foram alguns dos famosos que deram os parabéns a Tiago, assim como Rita Pereira. “Parabéns Tiago. Saúde, saúde, saúde (está quase a ir beber shots com a tia Rita”.