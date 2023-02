Cristina Ferreira comenta regresso de “Morangos com Açúcar” (TVI)

Cristina Ferreira comentou o regresso da série juvenil “Morangos com Açúcar” à antena da TVI, com a parceria da Prime Video.

A diretora de Entretenimento e Ficção da estação privada admitiu, na apresentação da série “João Sem Deus”, que a série juvenil sempre esteve nas cogitações da direção para regressar ao pequeno ecrã.

“Os ‘Morangos com Açúcar’ sempre foi um projeto que esteve muito na nossa cabeça como sendo algo que um dia iria voltar”, disse, citada pelo “Holofote”, referindo que a série é uma das marcas mais fortes da TVI.

“É uma das marcas mais fortes da TVI, sabemos todos, teria que surgir numa altura em que achámos que era a altura certa”, prosseguiu.

A também apresentadora explicou que a parceria com a Prime Video tem como objetivo divulgar a série a nível internacional.

“Achámos por bem fazê-la desta forma, e com esta dimensão internacional, porque depois os ‘Morangos’ vão viajar internacionalmente e este é um projeto que nós saberíamos que iria ter o impacto que teve logo no lançamento”, concluiu.

A série vai ser produzida pela See My Dreams Productions, do grupo Media Capital. A produção já começou e as gravações arrancam em abril. Os episódios vão ficar disponíveis na TVI e Prime Video no decurso do último trimestre de 2023, em data a anunciar.