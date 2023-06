Cristina Ferreira concretiza o sonho de fã que faleceu

A apresentadora Cristina Ferreira andou por Setúbal e aproveitou para concretizar o sonho que fã que já faleceu.

Cristina Ferreira rumou até Setúbal neste sábado, dia 17 de junho, onde comemorou e celebrou o casamento de Inês Mendes da Silva, a sua agente.

Mas não foi tudo. A apresentadora aproveitou para também concretizar o desejo de uma fã. Cristina foi conhecer a “34GuestHouse”, onde ficou hospedada, e revelou o porquê.

Nas redes sociais, a apresentadora contou a história que a levou a conhecer o espaço e ficar por lá. E as razões são emotivas.

“A Aurora, mãe da Sara, tinha um carinho muito grande por mim. O carinho de quem me vê na televisão. Chegou a ir à minha loja onde trocámos um beijinho. Quando a filha abriu a 34GuestHouse disse que o sonho dela era que eu um dia lá ficasse”, começa por contar.

“A Aurora já não está entre nós, mas ontem cumpri o sonho. E deve estar orgulhosa da filha, porque é tudo lindo e recheado de amor”, termina Cristina.

No Instagram, também partilhou imagens do espaço e fotografias com a mãe da fã.