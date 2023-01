Cristina Ferreira confessa ter ficado sem palavras com o Cristina Talks

Cristina Ferreira confessou ter ficado sem palavras com o Cristina Talks, que aconteceu este sábado, 14 de janeiro, no Altice Arena, em Lisboa, e contou com dez mil pessoas.

A diretora de Entretenimento e Ficção organizou a segunda conferência depois de uma primeira ter acontecido no Porto. Desta vez, a também apresentadora voltou a mostrar-se rendida no final do evento nas redes sociais.

“Nunca ninguém conseguirá explicar. Só quem vive. Estou quieta, sentado no sofá, há horas a absorver o que senti e o que vocês sentiram”, começou por explicar.

“‘A vida é a sala de espera para a morte’. E como diz o Fred, cada um de nós tem 2 vidas, a segunda começa quando percebes que só tens uma. Obrigada”, escreveu a comunicadora.

Numa publicação anterior, mesmo depois de terminar a Cristina Talks, Cristina Ferreira admitiu que ainda não conseguia dizer nada: “Não vos consigo dizer muito ainda. Nunca o amor esteve tão presente. Dez mil pessoas. Dez mil. E cada uma no seu caminho”, desabafou.