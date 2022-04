Cristina Ferreira continua a partilhar aventuras no Brasil

Cristina Ferreira rumou até ao Brasil e tem vindo a partilhar com os seus seguidores alguns momentos da sua jornada.

Por terras de Vera Cruz, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI tem aproveitado para apanhar sol, dar uns mergulhos e deixar-se contagiar pelo espírito carioca.

Num “post” anterior, Cristina Ferreira revelou que o motivo que a fez rumar até ao Rio de Janeiro foi profissional e, apesar de estar num outro continente, continua atenta às notícias vindas de Portugal e a celebrar as vitórias da TVI.

“Estou no Rio. Vim em trabalho, amanhã já vos conto tudo, mas cheguei e virei carioca. Já fiz o calçadão. São agora 9h da manhã. Aterrei às 6h com boas notícias de Portugal. A novela ‘Rua das Flores’ conquistou os portugueses, liderou, juntamente com a ‘Festa é Festa’ que foram as novelas mais vistas do dia. Estou feliz. E estou no Rio”, escreveu.