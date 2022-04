Crístina Ferreira criticada depois de festejar o aniversário

Cristina Ferreira foi criticada por organizar um jantar de aniversário de luxo com diversos convidados. Os internautas acusam a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI de dar um mau exemplo.

A apresentadora juntou caras conhecidas como Pedro Teixeira, Rita Pereira, Rúben Rua, Cláudio Ramos, entre outros, para festejar o seu 43.º aniversário numa quinta, com um jantar de luxo.

No entanto, há internautas que não compactuaram com a atitude da comunicadora, criticando no perfil de Instagram o ajuntamento que aconteceu em tempo da pandemia mundial da Covid-19.

“Que falta de noção e responsabilidade. Que fizesse a festa de aniversário com o Rúben Rua no barco”, atirou uma seguidora. “As pessoas não têm vergonha na cara”, comentou outra.



“Os falsos moralistas, adoro”, pode ainda ler-se na secção de comentários.

