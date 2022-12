Cristina Ferreira criticada pelo Vitória Sport Clube depois de comentário em gala do “BB”

Cristina Ferreira tentou fazer uma graça, mas não caiu em graça. Depois do seu comentário na última gala de “Big Brother”, na TVI, a comunicadora foi arrasada pelo Vitória Sport Clube.

Enquanto comunicava aos concorrentes do “reality show” que Portugal foi eliminado do Campeonato Mundial de Futebol no Catar, a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI fez uma piada sobre o Estrela da Amadora e o Vitória Sport Clube que não foi muito bem recebida pela equipa de Guimarães.

“(…) Não passou uma série de clubes que seriam previsíveis (…) A final vai ser entre o Estrela da Amadora e o Vitória de Guimarães”, disse Cristina Ferreira em tom de brincadeira.

Já na plataforma Twitter o Vitória Sport Clube manifestou-se: “A língua inglesa, o conhecimento de desporto ou o valor pelo respeito estão ao mesmo nível da apresentadora. Uma estrela amadora que tenta obter uma vitória, faltando ao respeito a dois clubes históricos”.