Cristina Ferreira cumpre tradição de família e viaja com o filho

Cristina Ferreira e o filho, Tiago, cumprem a tradição de família a que chamam “A viagem das avós” e rumaram até à Suíça.

Através das redes sociais, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI já partilhou algumas imagens da viagem familiar.

“A Viagem das Avós, é assim que a chamamos em família, é tradição. Desde os três anos do Tiago que a prenda de Natal das avós é uma viagem, com ele, onde o que ficam são as memórias”, começou por escrever.

“Estamos na Suíça onde a neve torna tudo mágico. Já foram com o neto a Nova Iorque, Viena, Amesterdão, Moscovo, Estocolmo, Barcelona, Roma, Florença, Capri, Paris… começaram com ele ao colo e agora já é maior que elas”, continuou.

“Têm nas paredes de casa as molduras com cada viagem mas, o meu filho, tem as paredes do coração forradas de amor. Aquele que é insubstituível. Um dia só quero que se lembre do que viveu com quem me ajudou a criá-lo”, rematou.