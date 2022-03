Cristina Ferreira dá as boas-vindas a Teresa Guilherme: “A TVI tem memória”

Cristina Ferreira deu esta tarde as boas-vindas a Teresa Guilherme, que vai substituir Cláudio Ramos na apresentação do “Big Brother”.

Apesar de estar de férias, com uma passagem, para já, pelo Rio Douro, Cristina Ferreira continua a par de todas as novidades da TVI, onde entra, oficialmente, no próximo dia 1 de setembro para assumir os cargos de diretora de ficção e de entretenimento.

A comunicadora, que saiu da SIC e voltou a “casa” há poucas semanas, congratulou-se com o regresso de Teresa Guilherme à TVI para apresentar o “Big Brother – A Revolução”, sucedendo a Cláudio Ramos.

“A TVI tem memória. Setembro é amanhã”, escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais, numa frase que já tornou uma imagem de marca da estação de Queluz de Baixo.