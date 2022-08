Cristina Ferreira de “coração partido” com as vítimas dos incêndios

Cristina Ferreira mostrou-se, este domingo, 21 de agosto, de “coração partido” com as vítimas dos incêndios que têm deflagrado em Portugal.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mostrou-se atenta aos incêndios que têm sido noticiados na Imprensa. No perfil de Instagram, a também apresentadora confessou ficar triste quando vê homens em lágrimas.

“Ver homens feitos a chorar porque perderam tudo no fogo deixa-me de coração partido”, confessou.

A comunicadora despediu-se, recentemente, de Ibiza, Espanha, onde esteve a relaxar longe do pequeno ecrã. “Ibiza entranha-se. Saio com a certeza que volto. Sempre”, escreveu, rendida.

Durante as férias, Cristina Ferreira fez um balanço do “mundo” que conseguiu construir sozinha. “Acordei cedo. Como sempre. Sempre antes de todos. É assim desde que me lembro. Sempre tive urgência de viver”, afirmou.