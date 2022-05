Cristina Ferreira declara-se a Joana Barrios: “Das pessoas especiais da minha vida”

Cristina Ferreira decidiu homenagear uma das amigas e colega, através do seu perfil de Instagram. A pessoa em causa é Joana Barrios com quem trabalhou no já extinto projeto “O Programa da Cristina”, na SIC.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI destacou assim a nova conquista de Joana Barrios, o programa “O Da Joana”, no 24 Kitchen, nas redes sociais.

“A minha Joana e o seu novo programa. ‘O Da Joana’. Das pessoas especiais da minha vida”, escreveu.

Na caixa de comentários, as reações não se fizeram esperar. Destaque para os comentários de Zé Lopes e Kelly Bailey.