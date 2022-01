Cristina Ferreira declara-se a Manuel Luís Goucha: “Acordei com vontade de dizer que o amo”

Cristina Ferreira abriu o seu coração e decidiu, esta quarta-feira, 20 de outubro, declarar-se a Manuel Luís Goucha nas redes sociais.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou uma imagem do apresentador, no perfil de Instagram, juntamente com um texto em que mostra o quanto este é importante na sua vida.

“Ontem liguei-lhe antes de começar o programa. Ele o dele e eu o meu. Começámos a rir depois da primeira palavra”, começou por escrever a apresentadora do formato “Cristina ComVida”.

“Estamos juntos há uma vida, que já éramos um do outro antes de o sermos. Está ‘grande’ o meu Goucha. Não tarda celebra mais um ano aos que já perdeu a conta. E eu hoje acordei com vontade de dizer que o amo. Pronto”, rematou.

A caixa de comentários, rapidamente, se encheu com palavras de afeto dos seus seguidores. “E nunca devemos deixar de dizer o quanto amamos alguém!”, “E nós também o amamos” ou “Saber dizer amo-te e que gostamos muito de uma pessoa é um gesto tão nobre que nos faz tão felizes e a quem recebe ainda mais, se todos partilhássemos este sentimento com um amigo mais vezes seria tão bom e tudo custaria muito menos” foram algumas das palavras escritas pelos fãs.