Cristina Ferreira defende Cristiano Ronaldo: “Ver como se tem falado dele custa-me muito”

Cristina Ferreira saiu em defesa de Cristiano Ronaldo depois da polémica entrevista do futebolista ao apresentador Piers Morgan.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confessou, no perfil de Instagram, que, nos últimos dias, tem sido difícil assistir à forma como se tem falado do “capitão” da Seleção Nacional.

“O Cristiano. O maior. Tenho um profundo orgulho de o ter como cidadão e desportista português. Ver como nos últimos dias se tem falado dele custa-me muito. Porque se fala do que não se sabe. Porque supostos analistas falam da personalidade e carácter de um homem que não conhecem, com quem nunca estiveram e para o qual não estão habilitados também”, frisou.

A apresentadora admitiu ficar “triste” com as pessoas que querem ver a “queda” do futebolista. “A vontade de ver a queda de quem tanto conquistou é muito triste. Prefiro focar-me no miúdo de 12 anos que chorava todos os dias quando veio sozinho para o continente. Na mãe que percebeu que a dor era necessária para lhe dar ‘estádio’. Nos recordes que conquistou. […] Nas vezes em que, no estrangeiro, disse Portugal e me disseram Cristiano”, prosseguiu.

A comunicadora afirmou que não se sabe nada da vida do atleta, nem a forma como se lida com a morte de um filho. “Não sabemos nada da vida do dele. Não sabemos como se olha para a vida depois da perda de um filho, nem o que passa a interessar. Não sabemos. Prefiro torcer para que seja brilhante no Mundial. E, se não for, é igual. Não deixarei de o considerar o melhor. Cristiano pode estar a descer a montanha, mas a passar por muitos que nunca lá chegarão”, rematou.