Cristina Ferreira desabafa sobre o filho: “Vou ter de escolher um quarto de adolescente”

Cristina Ferreira desabafou, esta quinta-feira, 13 de janeiro, sobre a fase de mudança em que o seu filho se encontra. Tiago quer um novo quarto.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI revelou que o novo desafio em casa é redecorar o quarto do seu filho. Isto porque Tiago já não quer o Mickey Mouse como decoração.

“13 anos depois o meu filho já não quer o Mickey no quarto. Lá vou eu ter de escolher um quarto de adolescente”, contou.

As coisas que ficam no quarto novo do filho da apresentadora são “a cadeira dos jogos, o computador e os livros”. “Adeus aos peluches. Talvez consiga manter uma foto com a mãe, talvez”, escreveu, em jeito de brincadeira Cristina Ferreira.

Lembre-se que Tiago é fruto do relacionamento amoroso terminado entre a diretora e António Casinhas.