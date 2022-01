Cristina Ferreira aproveita tempo livre para descansar no Algarve

Cristina Ferreira fez as malas e viajou, este sábado, até ao Algarve. A apresentador da SIC quer aproveitar as boas temperaturas que se fazem sentir.

Depois de ter estado no Alentejo no fim de semana passado, a comunicadora do terceiro canal mudou-se por estes dias para terras algarvias, onde se fazem sentir altas temperaturas.

A profissional da estação privada começou o dia a treinar, tal como partilhou no perfil de Instagram. “Treino feito. Agora é aproveitar os 30 graus do Algarve. Bom dia a todos”, pode ler-se na legenda.

Assim que chegou ao Algarve, Cristina Ferreira avisou os seus seguidores que estava a descobrir mais um destino português. “A descobrir mais um cantinho de Portugal”, escreveu.

Antes de arrancar para o sul de Portugal, a apresentadora aproveitou para passear pelo centro de Lisboa. “Vim à cidade”, destacou a comunicadora da Malveira na referida rede social.

