Cristina Ferreira desfruta de passeio na praia

Terminado o Estado de Emergência, Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana para passear pela primeira vez na praia.

A apresentadora da SIC partilhou, este sábado, uma fotografia nas redes sociais, na qual surge de roupa desportiva à beira mar.

“Um bom dia a todos”, escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação na conta de Instagram.

https://www.instagram.com/p/CAPu82OFgcr/

Recorde-se que Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira são as figuras publicas com a maior notoriedade espontânea em Portugal.

O internacional português ocupa o primeiro lugar de uma lista realizada pela “Marktest” após ser o mais citado, com 51 por cento. No entanto, a apresentadora destacou-se por ser a primeira mulher no ranking e por estar em segundo lugar com uma diferença de apenas 6,5 por cento do primeiro.

LEIA TAMBÉM: