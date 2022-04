Cristina Ferreira desfruta de dias de descanso no Dubai: “A visão do paraíso”

Cristina Ferreira viajou, esta sexta-feira, 19 de março, até ao Dubai, com a amiga de longa data Catarina Duarte. As duas estão hospedadas num hotel junto à praia.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI chegou, durante a madrugada, ao local paradisíaco. No InstaStories, ferramenta da rede social, aquando da sua chegada, a apresentadora foi publicando fotografias do quarto de hotel.

Este sábado de manhã, a comunicadora aproveitou para passear à beira-mar e partilhar com os seguidores a vista do seu quarto. “A visão do paraíso”, escreveu Cristina Ferreira, rendida.

Enquanto não estreia o novo programa “Cristina Comvida” na TVI, o público pode acompanhar o trabalho de Cristina Ferreira com a condução do concurso musical “All Together Now”.

O formato dos domingos à noite da TVI, que ficou conhecido por ter 100 jurados, está numa primeira fase em que são apurados os semifinalistas. Até ao momento, estão quatro concorrentes garantidos para a semifinal.