Cristina Ferreira despede-se dos Estados Unidos: “Superou qualquer expectativa”

Após cerca de uma semana pelas estradas americanas da Rota 66, as férias acabaram e Cristina Ferreira está de volta a Portugal.

Cristina Ferreira esteve cerca de uma semana nos Estados Unidos, a cumprir a sua “viagem de sonho”: a Rota 66. Acompanhada do filho e de três amigos, a apresentadora percorreu muitos quilómetros e algumas cidades. A última paragem foi Los Angeles, onde esteve a queimar os últimos cartuxos das férias.

Mas, tudo o que é bom acaba e as férias chegaram ao fim. A diretora de entretenimento e ficção da TVI está de regresso a Portugal e despede-se dos Estados Unidos.

“Já no aeroporto para regressar a Portugal. Costumo dizer que os Estados Unidos nunca me desiludem. Comprovei-o uma vez mais. Foi uma viagem do caraças, superou qualquer expectativa que tinha. Tudo o que vi é impossível de reproduzir por palavras ou imagens. É tudo mais”, começou por escrever numa publicação nas redes sociais.

“Há uma grandeza na paisagem que não cabe num registo fotográfico. Fiquei apaixonada pelo Arizona e pelo Utah. Las Vegas foi o que menos me impressionou. Foram oito dias de aventura com as pessoas certas. Juntaram-se milhões naquilo que as redes têm de melhor, a partilha da felicidade. Obrigada. E até já”, termina de escrever.