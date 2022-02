Cristina Ferreira destaca-se com vestido extravagante no “All Together Now”

Cristina Ferreira brilhou na pista do “All Together Now” com um vestido extravagante. O destaque foi para a grande flor, luvas e gargantilha de pérolas.

O programa de talentos da TVI tem sido destaque, sobretudo, pelas peças usadas por Cristina Ferreira, que não têm sido indiferentes aos espetadores. No sexto episódio de “All Together Now”, transmitido este domingo, 18 de abril, a diretora de Entretenimento e Ficção do canal usou novamente um conjunto extravagante.

A apresentadora arriscou numa criação da designer espanhola Isabel Sanchis, da coleção outono/inverno de 2020. A peça é um vestido cor de laranja estilo baile, com cauda, flores na manga, a combinar com luvas e uma gargantilha de pérolas incorporada na gola, ambas na cor verde.

Isabel Sanchis já vestiu Cristina Ferreira em outras ocasiões, inclusive no “All Together Now”.

Na estreia do formato, a apresentadora usou um vestido branco de cauda, com um decote acentuado frontal e, para finalizar, o toque excêntrico de uma grande flor no centro, na zona da cintura, da coleção de noivas para a primavera/verão 2021.