Cristina Ferreira diz que Carolina Patrocínio “nasceu para parir”

Cristina Ferreira reagiu ao nascimento do quarto filho de Carolina Patrocínio, Eduardo, e afirmou que a apresentadora “nasceu para parir”.

Depois de, esta segunda-feira, a família de Carolina Patrocínio ter aumentado pela quarta vez, a apresentadora d’”O Programa da Cristina” revelou, em direto, estar feliz pela novidade.

“Lá foi tirar mais um filho da barriga, porque aquela mulher, também, nunca vi. Ela nasceu para parir. É o quarto filho. Extraordinário. O Eduardo”, afirmou esta terça-feira.

De recordar que a apresentadora do “Fama Show” tem três filha, Diana, de seis anos, Frederica, de três, e Carolina, de dois, do casamento com Gonçalo Uva.