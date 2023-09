Cristina Ferreira e Marco Costa encontram-se para almoçar

Cristina Ferreira visitou Marco Costa e almoçaram juntos. A apresentadora elogiou e mostrou-se orgulhosa do pasteleiro.

Marco Costa e Cristina Ferreira mantêm um bom relacionamento de amizade já há algum tempo. Conhecem-se desde que o pasteleiro participou no “Você na TV” e, mais recentemente, no “Big Brother” e Marco Costa chegou até a fazer o bolo de aniversário do filho da apresentadora.

Esta quinta-feira, 21 de setembro, ambos se encontraram para almoçar. A diretora entretenimento e ficção da TVI decidiu visitar o pasteleiro no seu novo restaurante e mostrou-se orgulhosa do amigo nas redes sociais.

“Hoje vim almoçar com o Marco Costa ao seu Tokei Sushi House, um restaurante de sushi espetacular. Admiro mesmo a força deste miúdo. Merece o melhor do mundo”, escreveu a também apresentadora na legenda da publicação no Instagram.

“Obrigado por tudo, a minha casa será sempre tua casa!”, respondeu o pasteleiro às palavras de Cristina Ferreira.

De relembrar que a apresentadora viveu um momento caricato na gala do “Big Brother” no último domingo, quando uma concorrente a chamou de “Tininha”.