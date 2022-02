Cristina Ferreira e “Pipoca Mais Doce” em confronto devido a Bruno de Carvalho

A última gala do “Big Brother Famosos”, na TVI, este domingo, 13 de fevereiro, foi marcada por momentos de tensão devido aos comportamentos de Bruno de Carvalho com Liliana Almeida, algo que levou a um confronto entre Cristina Ferreira e Ana Garcia Martins.

Após o ex-dirigente “leonino” ser chamado ao confessionário para ser confrontado com a queixa apresentada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), no Ministério Público, devido ao comportamento “ameaçador” face a Liliana Almeida, os comentadores em estúdio foram chamados a comentar o caso.

“A Pipoca Mais Doce” discordou com a postura de Cristina Ferreira face ao caso e as duas acabaram por protagonizar um momento de tensão. Depois de a apresentadora garantir que apenas tenta ser imparcial e justa, a comentadora atirou: “Não podia discordar mais. Acho que o que se vê em relação ao Bruno não tem a ver com preferências, com julgamentos e com ódio de todo. Tem a ver com o comportamento que é visível a toda a gente. Não aponto o dedo aos comportamentos do Bruno por ódio, por antipatia, aponto o dedo pelo que ele faz a uma mulher”.

A “blogger” falou ainda sobre o papel da vítima em casos de violência: “Normalmente as vítimas são manipuladas por causa disso, porque não percebem que estão a ser manipuladas. E não vamos ignorar a dimensão que isto ganhou”, atirando que aparentemente era a única a tomar essa posição, algo que não caiu bem a Cristina Ferreira: “Nunca estarás sozinha na luta contra a violência doméstica. Nessa estou ao teu lado”, disse a comunicadora.

“Acho que o dizermos que eles lá dentro acham que está tudo bem, que não se passa nada, é insuficiente. Por muitíssimo menos do que isto, outros concorrentes não só foram chamados à atenção como sofreram uma sanção. Nós estamos a normalizar, a dizer que não se passa nada e aparentemente vamos banalizar e os portugueses que decidam”, assegurou Ana Garcia Martins que de seguida criticou o programa.

“Acho que este programa ganhava muitíssimo mais se visse isto com outros olhos e agisse em conformidade. Só esta conversa parece-me manifestamente insuficiente para a gravidade do problema que estamos todos a assistir”, rematou “A Pipoca Mais Doce”.