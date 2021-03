Cristina Ferreira e Rita Pereira juntas para falar de “bullying”

Cristina Ferreira e Rita Pereira vão estar esta noite juntas no “Jornal das 8”, da TVI, para falar de “bullying” nas redes sociais.

A apresentadora e a atriz da TVI são das figuras públicas mais atacadas nas redes sociais e vão relatar essa experiência neste sábado à noite do “Jornal das 8”, da TVI.

Foi a própria apresentadora a confirmar a presença, depois de anunciar que o seu novo livro, “Pra Cima de Puta”, já vai na terceira edição.

“Obrigada. Terceira edição de um livro que abriu a discussão de um tema essencial. Hoje vou estar no ‘Jornal das 8’, no seguimento de uma grande reportagem sobre o bullying digital, para falar do assunto. E este não é um tema das figuras públicas, é da sociedade em geral. É preciso mudar”, referiu Cristina Ferreira.

“Lá estarei contigo. Da minha parte, obrigada por este livro. Só quem sente na pele entende”, completou Rita Pereira.