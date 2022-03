Cristina Ferreira elogia Eunice Muñoz: “De generosidade e entrega inigualáveis”

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais, esta terça-feira, 14 de dezembro, para deixar vários elogios a Eunice Muñoz.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou algumas imagens da atriz e escreveu palavras de afeto. “80 anos de carreira. Uma vida dedicada aos outros, no palco e fora deles”, começou por notar.

“De uma generosidade e entrega inigualáveis. Lembro me de um dia, em conversa com o Manuel Luís Goucha, falarmos dos silêncios da Eunice Muñoz. Dos dela e dos que impunha a quem a ouvia. Querida, Eunice”, rematou.

As fotografias partilhadas pela comunicadora foram captadas durante a cerimónia de homenagem à intérprete e aos seus 80 anos de carreira.

O evento contou com a organização da TVI e da Plural e contou com a presença de rostos como Hugo de Sousa, Nuno Santos, Hugo Andrade, Anselmo Crespo, José Eduardo Moniz e Mário Ferreira.

Eunice Muñoz foi brindada com uma obra de arte feita pela ceramista Anna Westerlund que representa as várias personagens que interpretou ao longo da vida artística. A peça foi entregue pelo CEO do Grupo Media Capital, Luís Cunha Velho.