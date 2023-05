Cristina Ferreira elogia nova música dos D.A.M.A: “Fez-me admirá-los enquanto músicos”

Cristina Ferreira assistiu ao lançamento da nova música “Loucamente”, uma parceria dos D.A.M.A com os Los Romeros, e elogiou os amigos.

“Eu sou suspeita porque já os vejo com os olhos do coração na amizade que nos une mas, a nova música dos @dama_oficial com os @losromerosoficial é um hino à energia e à felicidade”, elogiou Cristina Ferreira no Instagram, a propósito da colaboração entre as duas bandas para o lançamento do “single” “Loucamente”.

“O que se viveu no lançamento é só sinónimo da forma como levam a vida, na bondade, na verdade, na inteligência, também emocional, e criatividade. Acompanhá-los de perto e perceber todo o processo fez-me admirá-los enquanto músicos. O que acrescentam de paixão faz o resto”.

“‘Loucamente’ ouve-se vezes seguidas. Tentem não cantar com eles e dou-vos um doce. É que é impossível. Parabéns a todos os envolvidos. A minha vida é mais leve convosco. E bonita. Que venham os coliseus”, concluiu Cristina Ferreira.