Cristina Ferreira elogia Rúben Rua: “Fomos construindo uma relação de amor”

Cristina Ferreira elogiou, esta quarta-feira, 8 de fevereiro, o amigo Rúben Rua no dia em que o modelo completou 36 anos, salientando a amizade de nove anos entre os dois.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI começou por lembrar, no perfil de Instagram, que conheceu o manequim quando apresentou o concurso dos famosos “Dança com as Estrelas” (TVI).

“Foi o ‘Dança com as Estrelas’ que nos apresentou. Tinha o Rúben Rua 27 anos. Faz 36. Ao longo deste tempo fomos construindo uma relação de amor indestrutível. Estamos um para o outro em tudo”, frisou.

“Já conversámos horas infinitas. Viajámos juntos. Celebrámos cada instante como único. Mudámos os dois, como se pretende no que se chama crescimento. Mas continuamos iguais no que nos une”, acrescentou.

Depois de terem conversado durante horas “infinitas” e terem viajado juntos, a apresentadora frisou que a sua vida é “mais bonita” com o amigo ao seu lado. “A minha vida é mais bonita porque o Rúben faz parte dela. Um dia, quando estivermos em Ibiza, a celebrar os 80, vamos brindar ao dia em que alguém se lembrou de cruzar os nossos caminhos”, disse.

“Que seja o início de um ano cheio do que mais desejas. Estarei aqui. Sempre. Raízes fortes”, rematou.

Numa viagem que Cristina Ferreira e Rúben Rua fizeram até Ibiza, Espanha, a Imprensa avançava que os dois mantinham um relacionamento amoroso. Na altura, os dois mostravam-se juntos várias vezes nas redes sociais.