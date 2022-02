Cristina Ferreira entra na brincadeira após engano de espetador

Cristina Ferreira foi apanhada de surpresa por um espectador que se enganou no programa da manhã e pensava que estava a falar com Manuel Luís Goucha.

A apresentadora d’”O Programa da Cristina” (SIC) preparava-se para falar com o participante de mais um concurso, tal como acontece todos os dias. No entanto, as coisas não correram da melhor forma.

“É do programa do Goucha”, questionou o espetador. Rapidamente, a comunicadora entrou na brincadeira e respondeu: “Não, o Goucha é do outro bairro. É meu amigo do coração, mas é de outro bairro”. “Um beijinho, meu Goucha. Até amanhã”, adiantou.

Perante esta situação, o apresentador do matutino da TVI reagiu no perfil de Instagram. “Beijinhos, Cristina! Minha Cristina”.

