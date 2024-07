Cristina Ferreira explica motivo para ter abandonado mais cedo a festa da TVI

Como é habitual, Cristina Ferreira marcou presença na Festa de Verão da TVI. A apresentadora abandonou o evento mais cedo do que o previsto, mas já explicou o motivo.

Durante o matutino “Dois às 10”, Cristina Ferreira aproveitou a rubrica “Conversas de Café!” para explicar o motivo que a levou a abandonar mais cedo a festa da TVI.

“A maquilhagem – e só para que se saiba – disfarçava as borbulhas que tenho de um lado ao outro do nariz”, começou por dizer, explicando que esteve “doente na semana passada”. “Ou foram febres interiores que me fizeram rebentar todo o nariz, ou é herpes que tenho há muitos anos e que de longe a longe aparecem”, acrescentou.

“Não senti febre durante a festa, como algumas notícias disseram. Fui lá fazer o que tinha a fazer porque era uma festa da estação onde acho que teria que estar – mesmo estando nesta situação. Mas a partir do momento em que já tinha feito aquilo que devia fazer, achei que não devia estar ali e, portanto, vim embora”, rematou.