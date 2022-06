Cristina Ferreira explica “nega” de Nininho Vaz Maia à TVI

Nininho Vaz Maia foi convidado para participar no “reality show” “Big Brother”, na TVI, contudo, recusou o convite e Cristina Ferreira explicou a ausência.

Foi durante a última gala do “Big Brother – Desafio Final”, este domingo, 5 de junho, que a diretora de Entretenimento e Ficção do canal quatro confirmou a “nega” do cantor.

O intérprete foi um dos convidados para atuar na última gala e foi durante essa atuação que a também apresentadora expôs o caso.

“Participar não queres, pois não?”, começou por referir Cristina Ferreira. Prontamente Nininho Vaz Maia respondeu: “Não”.”Foi convidado, mas não quis”, acrescentou Cristina Ferreira.

Recorde-se que a última edição do programa teve como vencedora a “digital influecer” Bruna Gomes.