Cristina Ferreira fala sobre a mudança da SIC para a TVI: “Foi tão avassaladora”

Após a mudança repentina da SIC para a TVI, Cristina Ferreira foi alvo de várias críticas e, até mesmo, de um processo em tribunal. Agora, recordou tudo.

Cristina Ferreira esteve à conversa com Carolina Deslandes no podcast “A Duas Vozes”e aproveitou para esclarecer a polémica em que se viu envolvida aquando da saída da SIC.

“A minha mudança da SIC para a TVI foi tão avassaladora”, começou por relembrar.

“Eu sinto que toda a gente estava a falar disso. Porque eu acho que ninguém estava à espera”, referiu Carolina Deslandes.

A estrela da TVI confessou que as pessoas falavam sobre a mudança porque não percebiam: “Há uma coisa muito difícil de entender que é: ‘Porra, está tudo bem. Ela ganha bem, está num programa de sonho, o programa é líder destacado todos os dias, sempre a vimos em felicidade, porque é que ela quer mudar?’ Estava feito”.

“Posso mudar? Porque deste lado [TVI] estavam-me a desafiar para outra coisa maior ainda. Estavam-me a dar a possibilidade de eu até comprar um pedacinho da casa onde tinha começado”, continuou, referindo-se ao facto de ter regressado ao canal como acionista e diretora de ficção e entretenimento.

Em setembro de 2020, após a quebra de contrato, a SIC entrou com um processo contra Cristina Ferreira, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, onde pedia o pagamento de uma indemnização de 20 milhões de euros.

“Nós gostamos muito de implicar com as escolhas dos outros. ‘Ah, mas a Cristina tinha um contrato’. Tinha. Mas nós não somos escravos, temos contratos. Os contratos são para se cumprir e depois têm as cláusulas, que é quando achamos que já não estamos ali bem e, por isso mesmo, temos de quebrar o contrato. É só isso”, disse, fazendo referência ao rompimento de contrato.

“As pessoas têm algum medo do sucesso e têm alguma dificuldade de aceitar esta liberdade. Eu percebo que há pessoas que não tenham esta capacidade de mudar, tenham muitos medos. Que fiquem uma vida inteira num só emprego, num só casamento, num só local”, completou.

Segundo a apresentadora, a audiência não aceitou o facto de ser ambiciosa: “Não podes é chegar mais para lá. Quando já é demasiado, […] aí já não aceitam. Aí já é enervante. Só quero que entendam que eu vim ali do nada e cheguei onde estou só porque trabalhei muito para isso”.