Cristina Ferreira fala sobre o novo “reality show”: “Vai surpreender”

Cristina Ferreira revelou detalhes sobre o novo programa da TVI “Triângulo”. A diretora de Entretimento e Ficção garantiu que é “tudo novo e vai surpreender toda a gente.”

A também apresentadora esteve no programa “Dois às 10”, esta segunda-feira, 9 de janeiro, para falar sobre a nova aposta do quarto canal. A comunicadora explicou que o formato nasceu de forma a celebrar os 30 anos de colaboração da TVI com a Endemol.

“Fomos dando algumas ideias e dissemos a premissa daquilo que queríamos. Mais tarde, houve uma primeira reunião em que eles nos mostraram aquilo em que tinham pensado. Depois, em conjunto, chegámos àquilo que vai ser”, disse.

“‘Triângulo’ simboliza ‘um passo em frente daquilo que é conhecido dos ‘reality shows’. Quem entrar vai perceber desde o minuto zero que entrou nalguma coisa completamente diferente”, frisou.

Neste novo formato, as pessoas vão viver 24 horas no mesmo espaço, mas tudo o resto vai ser diferente. “Tudo o resto é novo e acho que vai surpreender toda a gente”, afirmou Cristina Ferreira, referindo que é o “reality show” mais completo de sempre.

No programa, segundo a apresentadora, não vão existir pessoas repetidas, de outros formatos, nem serão revelados quantos concorrentes vão existir. “Hoje em dia, já temos profissionais de ‘reality’, […] porque as pessoas sabem muito bem como isto funciona. Sabem que temos ‘Extras’ àquela hora e que, depois, vão ter cadeiras quentes… Nada disso vai ser igual”, prometeu.