Cristina Ferreira faz balanço da Festa de Verão TVI: “Isto dá muito trabalho”

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar algumas fotografias da Festa de Verão da TVI e fez um balanço na descrição.

Cristina Ferreira partilhou alguns momentos da Festa de Verão TVI nas redes sociais e fez um balanço.

“Foi uma festa do caraças. Os @revengeofthe90s foram os animadores de serviço e puseram toda a gente a dançar e a cantar. No fim todos diziam que tinha sido das melhores festas de sempre”, escreveu.

“A leveza e a descontração estiveram sempre presentes. Ficção, entretenimento e informação juntos na alegria de fazer televisão. Obrigada a todos os que assistiram e à equipa TVI que a tornou possível. Isto dá muito trabalho”, acrescentou.

A apresentadora aproveitou, também, para reagir aos comentários negativos acerca do look escolhido, um vestido preto transparente: “Quanto ao meu vestido: @joaovascopatricio acho que vou discreta desta vez / não serias tu”, referindo-se opinião do amigo.

Na caixa de comentários, várias caras conhecidas deram a opinião. “Estilo Kardashian”, comentou Iva Domingues, “Elementar”, escreveu João Patrício.