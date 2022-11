Cristina Ferreira faz balanço dos 500 episódios de “Festa é Festa”

Cristina Ferreira fez, esta segunda-feira, 28 de novembro, um balanço dos 500 episódios da novela “Festa é Festa”, emitida pela TVI, depois do “Jornal das 8”.

A diretora de Entretenimento e Ficção começou por frisar que a trama é a novela “mais longa de sempre em Portugal” e, segundo a própria, também a de “maior sucesso” nas audiências.

“A ‘Festa’ é a mais longa novela de sempre em Portugal. É também a de maior sucesso. Mantém-se na liderança ao fim de um ano e meio de exibição. E isto é o que vai ficar para a história”, escreveu.

“No jantar, lembrávamos as idas da ‘Corcovada’ à loja do chinês. O ‘senhor Manuel’ contrariado, aquelas primeiras imagens do ‘Bino’ coveiro, o hóquei, a ‘São’ e o ‘Nando’ a vir de Paris, o princípio. Escrever e representar isto é só para os grandes. Com uma grande equipa. Honra-lhes seja feita”, destacou.

A também apresentadora garantiu que o se alcançou com a novela é “irrepetível”.”O que se conseguiu com a festa é irrepetível. Pôs maridos a ver novelas, gente que já não as via. Nos tempos que correm, onde tudo é tão rápido e volátil, não assumir que a ‘Festa’ é única e um dos maiores produtos de ficção de sempre é querer contornar a verdade”, afirmou.

“Mas a maior de todas as verdades é que, à hora a que escrevo isto, há pessoas a sorrir com o episódio de hoje. Se um dia me perguntarem do que é que me orgulho muito no meu percurso profissional, a resposta é simples, a ‘Festa’”, admitiu, citando de seguida João Patrício e Roberto Pereira, a dupla que acreditou na novela desde o início.