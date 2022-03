Cristina Ferreira faz balanço sobre o último ano: “Façam pela vossa vida”

Cristina Ferreira decidiu recorrer às redes sociais, esta terça-feira, 21 de dezembro, para fazer um balanço do ano que passou.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI abordou o passado, o presente e o futuro. Também a pandemia da covid-19 foi um dos temas sobre os quais refletiu.

“E assim se passou um ano. Rápido. Não tenho por hábito fazer balanços nem perspetivar o futuro, que é agora que usufruímos das escolhas do passado e criamos o futuro”, começou por escrever.

“Seria fácil falar do quanto perdemos com a célebre pandemia e do quanto isso nos alterou a vida mas, prefiro falar da festa. E não é porque os atores da novela da TVI fazem parte desta edição. É porque nos esquecemos muitas vezes do privilégio que é viver”.

“Vivam, em liberdade e humor. Divirtam-se com uma birra de um filho, uma noite mal dormida ou uma negativa num teste. Escrevam-lhe uma carta, como o Pedro Teixeira. Zanguem-se com o vosso ou vossa companheira e façam as pazes no fim. Celebrem o amor. Vistam-se de gala para um jantar normal numa terça-feira em casa”, acrescentou.

“Cantem no caminho para casa da sogra. Por algum motivo ela faz parte da vossa vida. Comam uma bifana quando vos apetecer. A lembrar as 6 da manhã à saída de uma discoteca quando eram mais novos. Cortem o cabelo e mudem de emprego. Tenham medo mas vão na mesma. Façam pela VOSSA vida. Não há melhor sentimento que o da superação”, disse ainda.

“Na Revista ‘Cristina’ que tem uma extraordinária equipa que se supera todos os dias, só queremos dizer-lhe da festa que é a vida. Mesmo nos dias difíceis. Não somos conselheiros de ninguém mas podemos dar pistas e cor ao seu caminho. E já que na capa tem o meu nome e no miolo o meu coração desde o primeiro dia deixo vos a minha mensagem de natal”.

A também apresentadora aproveitou ainda para refletir sobre o verdadeiro significado do Natal.

“O pai Natal é um gajo do caraças. Anda de mãos dadas com Deus nosso senhor o ano todo e aparece na noite mais escura para nos dar luz para seguirmos viagem. Às vezes deixamos de acreditar nele. Porque crescemos e alguém nos diz para enfrentarmos a realidade. Como se a realidade não pudesse ser um castelo da Disney. Encantado. No dia em que percebemos que o pai Natal SÓ significa amor, que está sempre lá mesmo quando não desce da chaminé, aí o presente está no sapatinho. Desembrulhem-no. Rasguem o papel. Mas não deixem de agradecer. Mesmo que sejam umas simples meias. É que às vezes faz frio na aldeia. E sempre podem aquecer as memórias”, rematou.