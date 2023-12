Cristina Ferreira faz “escapadinha” até Paris com os amigos

Cristina Ferreira fez uma “escapadinha” até Paris. A apresentadora levou dois dos melhores amigos à capital francesa.

Cristina Ferreira fez uma “viagem relâmpago” a Paris. A apresentadora levou dois dos melhores amigos, Catarina Duarte e Rúben Correia, à capital francesa. Os três percorreram as ruas e visitaram o museu do Louvre.

“L’amour, baguette et Jean Pierre”, brincou a diretora de ficção e entretenimento nas redes sociais.

A viagem será, necessariamente, curta, uma vez que Cristina Ferreira apresenta neste domingo à noite, em direto, mais uma edição do “Big Brother”, a partir dos estúdios da Venda do Pinheiro.

Recorde-se que, recentemente, a comunicadora esteve com o filho e com as avós de Tiago na Áustria e na Alemanha, na habitual viagem de Natal que costumam fazer todos os anos.