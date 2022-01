Cristina Ferreira faz o balanço de 2020: “Um ano de dor… mas bom”

Cristina Ferreira despediu-se de 2020 com um balanço. Para a apresentadora da TVI foi “um ano de dor… mas bom”.

“Fica para a história como um ano difícil, de dor, isolamento, mudança da forma como vivemos”. É desta forma que Cristina Ferreira começa por caracterizar, nas redes sociais, o ano que agora terminou.

“Dizer que foi um ano bom até pode parecer mal, mas deixem-me dizer que este foi um ano bom. Para mim foi de profundo crescimento pessoal e profissional”, acrescentou, referindo-se à saída da SIC, após um ano e meio a apresentar “Dia de Cristina” e ao regresso à TVI, para assumir as funções de diretora de Ficção e Entretenimento.

“No meio do caos tenho das melhores memórias da minha vida. Ganhei certezas. Nas escolhas e nas pessoas. 2020 é ponto de partida da minha história”, garantiu, à despedida dos seguidores, ela que, no último dia do ano, se despediu do “Você na TV!”, ao lado de Manuel Luís Goucha e de Maria Cerqueira Gomes.