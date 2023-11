Cristina Ferreira foi “turista em Lisboa” por um dia

Através das redes sociais, Cristina Ferreira partilhou alguns registos nos locais mais conhecidos de Lisboa.

Chiado, Terreiro do Paço e Tejo: três dos marcos da capital portuguesa, pelos quais Cristina Ferreira passou. Nas redes sociais, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, partilhou alguns registos e deixou uma mensagem na descrição.

“Turista em Lisboa. Confesso que me surpreendi. O natal torna tudo ainda mais bonito. A luz da cidade é incrível. O entardecer mágico. Esplanadas com vida suave. Músicos e artistas diversos. Hotéis com conceitos surpreendentes. Lisbonita, virei mais vezes de turista”, escreveu.

Na caixa de comentários, vários cibernautas reagiram. “Lisboa é maravilhosa”, “Lisboa é linda e a Cristina é maravilhosa” e “Esse look está qualquer coisa. Linda como sempre” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, na semana passada, a apresentadora foi, novamente, oradora no “Web Summit Lisboa”. O discurso proferido este ano esteve, tal como referiu na página de Instagram, relacionado com a inteligência artificial.