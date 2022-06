Cristina Ferreira goza férias em Maiorca

Cristina Ferreira está em Palma de Maiorca, com uma amiga, a gozar uns dias de férias. A apresentadora mostrou tudo nas redes sociais.

Dias de descanso. Depois do fim do “Big Brother – Desafio Final”, ganho por Bruna Gomes, Cristina Ferreira ficou com os domingos livres e viajou para Palma de Maiorca, com uma amiga.

“@cancerahotel foi considerado um dos melhores pequenos hotéis da Europa. É lindo. Mais do que as fotos traduzem”, referiu.

“Encontrei-o porque sigo a @paulaordovas que aqui esteve há pouco tempo. Isto é o lado bonito das redes sociais. Podermos partilhar. Mostrar mundo”, acrescentou a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI nas redes sociais.

“Chegámos ao nosso hotel de Palma de Maiorca, que é na cidade, giríssimo, fica numa rua meio escondida”, concluiu Cristina Ferreira.