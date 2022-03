Cristina Ferreira surge de vestido de gala nas gravações de “All Together Now”

Cristina Ferreira surgiu de vestido de gala, revelando um dos “looks” que irá usar durante o novo programa “All Together Now” (TVI).

A apresentadora tem revelado alguns detalhes sobre o novo programa que irá apresentar muito em breve na TVI.

Numa publicação nas redes sociais, a diretora de Entretenimento e Ficção do canal partilhou, esta quinta-feira, 11 de fevereiro, uma fotografia na qual destacou os bastidores das gravações do programa e um dos vestidos de gala que irá usar no concurso da estação televisiva.

“O melhor está a chegar”, pode ler-se na publicação, acrescentando ainda a hashtag “All Together Now”.

“All Together Now” está a ser gravado no Altice Arena, em Lisboa.