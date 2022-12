Cristina Ferreira hospedada no mesmo hotel em que esteve 007

Cristina Ferreira rumou até à Suíça para uma viagem em família e nas redes sociais são vários os registos que tem partilhado, um dos quais sobre 007.

Numa publicação recente, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confessou que se encontra no mesmo hotel por onde passou a personagem de espionagem britânica 007, Sophia Loren e outros rostos conhecidos de Hollywood.

“Escolhi este hotel aqui no Instagram, numa das pessoas que sigo ou nas coisas que pesquiso, já nem sei. Gostei e marquei sem ler muita coisa, que gosto de ser surpreendida”, começou por dizer.

“E não é que ontem, a ler sobre a história do hotel, descubro isto: foi já considerado o hotel mais desejável do mundo, abriu em 1873. Charlie Chaplin bebia aqui uns drinks, Sophia Loren viveu aqui quase dez anos, Audrey Hepburn casou na capela do complexo e um dos filmes 007, com Sean Connery também por aqui passou”, contou.

“Foi remodelado em 2007 e as fotos não fazem jus ao que os olhos veem. Ainda não vos mostrei a piscina que parece estar em cima do lago, de água quente claro. Vou agora sair da cama que não vim para dormir (digo sempre isto)”, rematou.

De notar que Cristina Ferreira encontra-se hospedada no Bürgenstock Resot onde uma noite custa entre os 663 e os 1889 euros.