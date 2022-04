Cristina Ferreira mostra imagens do novo programa “Cristina ComVida”

Cristina Ferreira mostrou, esta segunda-feira, 15 de março, imagens do seu novo programa “Cristina ComVida”, que vai estrear em março na TVI.

A diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo divulgou, no perfil de Instagram, o vídeo promocional do novo projeto. “Cristina ComVida” chega à antena ainda este mês e conta com a apresentação de Cristina Ferreira.

“Em breve. A construir”, escreveu a também apresentadora na legenda.

Entre os vários comentários que surgiram, rapidamente, na publicação, destaque para o de Rúben Rua. “Grande empreiteira”, atirou o modelo e apresentador do programa “VivaVida”, da TVI.

O formato tem estreia agendada para este mês e, segundo avançou a revista “TV Mais”, em novembro do ano passado, Cristina Ferreira contará com a companhia do ator Pedro Teixeira.

Lembre-se que o programa já tinha sido apresentado pela comunicadora à direção da estação de Queluz de Baixo, em 2014. Na altura, a profissional da TVI não recebeu o “ok”.